RAMAZAN ayına sayılı günler kala pide fiyatlarına ilişkin tarife açıklandı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Ramazan pidesinin satış fiyatını paylaştı. Buna göre, Alanya’da Ramazan ayı boyunca 250 gram ramazan pidesi 25 TL’den satışa sunulacak.

Yeni fiyat tarifesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Alanya genelindeki fırınlarda uygulanacak. 2026 Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Pide satışları da Ramazan’ın ilk günü itibarıyla belirlenen yeni tarife üzerinden gerçekleştirilecek.