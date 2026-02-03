Alanya Belediyesi Meclisi’nde konuşan Başkan Özçelik, eski belediye binasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda halktan gelen taleplerle projenin büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇ MECLİSE TAŞINDI

Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında yapıldı. Toplantının gündeminde, uzun süredir kamuoyunda merak edilen eski belediye binası ile ilgili yürütülen proje çalışmaları da yer aldı. Başkan Özçelik, binayla ilgili süreçte halkın görüşlerinin doğrudan alındığını belirterek, 3 binin üzerinde kişiyle anket yapıldığını söyledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan tabloyu paylaşan Özçelik, hazırlanan projenin vatandaş talepleriyle yaklaşık yüzde 90 oranında örtüştüğünü ifade etti.

BAYRAK VURGUSU VE BİRLİK MESAJI

Meclis salonunun Türk bayraklarıyla donatıldığı toplantıda konuşan Başkan Özçelik, geçtiğimiz günlerde Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya da değindi. Bu durumu protesto etmek amacıyla meclis üyelerinin masalarına bayrak bıraktıklarını belirten Özçelik, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bazen semboller yeter. Uzun uzun konuşmaya gerek kalmadan.

ATATÜRK CADDESİ’NDE AYDINLATMA ÇALIŞMASI

Toplantıda Atatürk Caddesi’nde sürdürülen aydınlatma çalışmaları hakkında da bilgi veren Özçelik, gece saatlerinde sahaya giderek çalışan ekiplerle bir araya geldiklerini aktardı. CK Elektrik yetkilileriyle birlikte alanı gezdiklerini söyleyen Başkan, aydınlatmanın yalnızca estetik değil, güvenlik açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. “Karanlığın olduğu yerde sorun olur, ışığın olduğu yerde olmaz” diyerek yapılan çalışmanın kent yaşamına doğrudan etkisine vurgu yaptı.

ALANYALILARIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN KARAR

Eski belediye binasının geleceğiyle ilgili alınacak karar, yalnızca bir yapıdan ibaret değil. Bölgedeki esnafı, Atatürk Caddesi’ni kullanan yayaları ve çevrede yaşayan binlerce Alanyalıyı ilgilendiriyor. Özellikle şehir merkezinde kamusal alan beklentisi olan vatandaşlar için bu proje yakından takip ediliyor. Bir süredir bekleniyordu zaten.