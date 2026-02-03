TİCARET Bakanlığı, restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde uzun süredir tartışma konusu olan servis ve kuver ücretlerine son verdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, işletmelerin servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketicilerden ek ücret talep etmesi yasaklandı. Yönetmelik kapsamında, faturaya keyfi şekilde “servis bedeli” ekleyen işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Düzenlemede, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 51. maddesi saklı tutulurken, işletmelerin kendi kârları için “hizmet bedeli” alamayacağı, ancak çalışanlara dağıtılan yasal “yüzde” sisteminin devam edebileceği belirtildi.

‘EK ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK’

Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, daha önce özellikle büyükşehirlerde kuver, servis ücreti ve garsoniye gibi ek bedellerle ilgili yoğun şikâyetler geldiğini hatırlattı. Değirmenci, Ticaret Bakanlığı’nın ilk etapta bu ücretlerin fiyat tarifelerinde açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirdiğini, ancak artan şikâyetler üzerine yeni ve daha net bir düzenleme yapıldığını söyledi. Değirmenci, “Ocak ayının son cuma günü yayımlanan yeni yönetmelikle, servis ücreti, kuver ücreti ve garsoniye gibi ek bedellerin kesinlikle alınmaması hükme bağlandı. 30 Ocak itibarıyla Türkiye’nin hiçbir yerinde, yemek ve içecek bedeli dışında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek” dedi.

‘ALANYA’DA BÖYLE BİR UYGULAMA YOKTU, OLMAYACAK’

Alanya özelinde böyle bir uygulamanın zaten bulunmadığını vurgulayan Değirmenci, “Alanya’daki lokantacı esnafı olarak yıllardır müşterilerimizden bu tür ek ücretler talep etmiyoruz. Bölgemizde böyle bir uygulama yoktu, bundan sonra da olmayacak. Amacımız, misafirlerimize en kaliteli ürünü en uygun fiyatla sunmak” ifadelerini kullandı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE AĞIR CEZA

Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde alınan kararın vatandaşlar açısından olumlu olduğunu belirten Değirmenci, kurallara uymayan işletmeler için cezaların oldukça ağır olduğunu hatırlatarak, düzenlemenin ülke genelinde tüketicinin cebini rahatlatacağını söyledi.