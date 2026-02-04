T.C.
ANTALYABANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/2851 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2851 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
1.300.000,00
|
1
|
Taşıt
|
34KTL422 Plakalı , 2024 Model , IVECO Marka , F1AGL411AL1454651950 Motor No'lu , ZCFCB35B405628433 Ş ...
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:25
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:25
26/01/2026 (İİK m.114/4)