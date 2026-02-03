Ramazan ayı boyunca Alanya’nın üç farklı noktasında kurulacak iftar sofralarıyla her gün binlerce kişi aynı masada buluşacak.

Alanya Belediyesi, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı , şehir genelinde kurulacak iftar sofralarıyla günde yaklaşık 3 bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini açıkladı.

ÜÇ NOKTADA DEV İFTAR SOFRASI

Alanya Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısında konuşan Başkan Özçelik, Ramazan boyunca paylaşma ve dayanışma duygusunun kent geneline yayılmasını hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Eşgilik Düğün Salonu, Mahmutlar ve Konaklı bölgelerinde her akşam iftar sofraları kurulacak.

İftar saatinde evine yetişemeyenler, yalnız yaşayanlar, öğrenciler ya da “birlikte iftar yapalım” diyenler için bu noktalar Ramazan boyunca açık olacak.

İFTAR BEDELİ 173 TL OLARAK BELİRLENDİ

Belediye imkanlarının yanı sıra hayırseverlerin de katkı sunabileceği organizasyonda, iftar yemeği bedeli kişi başı 173 TL olarak açıklandı. Destek olmak isteyen vatandaşların bu bedel üzerinden bağış yapabileceği belirtildi.

Bir akşamlık iftarın bugünkü mutfak masrafıyla kıyaslandığında, bu destekle aynı sofrada yüzlerce kişinin bir araya gelmesi hedefleniyor.

RAMAZAN BOYUNCA YARDIM KOLİLERİ DE DAĞITILACAK

İftar sofralarının yanı sıra ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yardım kolileri de Ramazan ayı boyunca dağıtılacak. Belediye, sosyal destek çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini bildirdi.