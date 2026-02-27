İddiaya göre, makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Gökmen Değirmenci idaresindeki motosiklete, ardından bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Değirmenci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA