SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz On Hotels Alanya Belediyespor, 17. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Akkuş Belediyespor'u konuk etti.

100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, etkili oyununu skora yansıtarak parkeden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde zorlu haftalardan geçen Alanya temsilcisi için bu galibiyet adeta ilaç gibi oldu.

Maça istekli ve agresif başlayan On Hotels Alanya Belediyespor, özellikle ilk iki sette rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Üçüncü sette kısa süreli düşüş yaşayan ev sahibi ekip, dördüncü sette yeniden kontrolü ele alarak maçın kazananı oldu.

Bu sonuçla moral bulan kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, tribünleri dolduran Alanyalı voleybolseverler de alınan galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.