Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde her geçen gün artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Muratpaşa ilçesinde yeşil dalga uygulamasını hayata geçirdi. Sistemle birlikte, belirlenen hız sınırına uyan sürücüler art arda kırmızı ışıklara takılmadan ilerleyebilecek.

ANA ARTERLERDE SENKRONİZE SİNYALİZASYON

Uygulama, Muratpaşa’nın en yoğun trafik yükünü taşıyan Rauf Denktaş, Çağlayan ve Bülent Ecevit bulvarlarının belirli bölümlerinde başlatıldı. Trafik ışıkları, saatte 50 kilometre hız esas alınarak senkronize edildi. Bu hızla ilerleyen araçlar, kavşaklarda dur-kalk yapmadan yol alabiliyor.

ARAÇ SAYISI REKOR KIRIYOR

Resmî verilere göre Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı, Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon 670 bin 697’ye ulaştı. Sadece bir ayda trafiğe kaydı yapılan 183 bin 172 taşıtın büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Motosiklet ve kamyonet sayısındaki hızlı artış da dikkat çekiyor.

NÜFUS ARTTI, ARAÇ SAYISI KATLADI

1980 yılında Antalya genelinde yalnızca 34 bin motorlu araç bulunurken, bu sayı 2025 itibarıyla yaklaşık 48 kat artışla 1,6 milyonun üzerine çıktı. Aynı dönemde nüfus artışı ise yalnızca 3,6 kat seviyesinde kaldı. Bu tablo, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterlerde ciddi yoğunluklara yol açıyor.

BÖCEK DÖNEMİNDE YOĞUNLUK ARTTI

2019 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek döneminde kentteki araç sayısı yaklaşık 543 bin adet arttı. Buna karşın nüfus artışı 210 bin kişi ile sınırlı kaldı. Ortaya çıkan bu dengesizlik, trafik sorununun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

MURATPAŞA PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, mevcut tablo karşısında yeni trafik çözümlerini devreye aldı. Daha önce kavşak düzenlemeleri ve sinyalizasyon iyileştirmeleri yapılırken, yeşil dalga sistemi Muratpaşa’da pilot uygulama olarak başlatıldı.

ALANYA’DA DENENDİ, TARTIŞMA SÜRÜYOR

Uygulama daha önce Alanya’da Atatürk ve Keykubat caddelerinde hayata geçirilmişti. Alanya merkezini boydan boya geçen bu güzergâhlarda sistemin trafiği rahatlatacağı iddia edilmiş ancak hiç bir getirisi olmamıştı. Birçok sürücüye göre uygulama, artan araç sayısı nedeniyle beklenen etkiyi yaratmadı ve tartışmalar halen sürüyor.

YEŞİL DALGA NE SAĞLIYOR?

Yeşil dalga sistemi, trafik ışıklarının merkezden belirli bir hız aralığına göre senkronize edilmesine dayanıyor. Sürücüler bu hızda ilerlediğinde kavşaklarda sürekli yeşil ışıkla karşılaşıyor. Sistem sayesinde:

Bekleme süreleri azalıyor

Yakıt tüketimi düşüyor

Egzoz emisyonu ve gürültü kirliliği azalıyor

Şehir içi trafik daha akıcı hale geliyor

Uzmanlara göre ideal hız aralığı genellikle 40–50 km/s arasında değişiyor.

UYGULAMA GENİŞLETİLEBİLİR

Yetkililer, Muratpaşa’daki uygulamadan elde edilecek veriler doğrultusunda yeşil dalga sisteminin Antalya’nın diğer yoğun güzergâhlarına da yayılabileceğini belirtiyor.