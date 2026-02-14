Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, personeliyle ilişki iddialarına yanıt verdi. “Alnımız ak, başımız dik” diyen Işıksu, disipline sevk edildiğine dair resmi tebligat almadığını açıkladı.

“TESADÜF DEĞİL” DEDİ

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu. Işıksu, kamuoyuna yansıyan sürecin “planlı bir algı operasyonu” olduğunu savundu. 11 Şubat’ta düzenlenen bir programda, gizlilik ve yayın yasağı bulunan bir dosya hakkında gerçek dışı ifadeler kullanıldığını öne süren Işıksu, bu açıklamaların kısa sürede sosyal medyada yayılmasının “tesadüf olmadığını” dile getirdi. İddiaların somut bir karşılığı bulunmadığını ifade etti.

“ŞANTAJ VE TEHDİDE KARŞI HUKUKA BAŞVURDUM”

Işıksu, kendisine yönelik tehdit ve şantaj girişimleri olduğunu belirterek, hukuki süreç başlatan tarafın kendisi olduğunu söyledi. Savcılık ifadeleriyle çelişen söylemlerle kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını savunan Işıksu, “Hukuki hakkını arayan birini suçlu gibi göstermeye çalışmak kabul edilemez” dedi.

İHRAÇ İDDİASINA YANIT

AK Parti’den disipline sevk edildiği yönündeki haberler hakkında da konuşan Işıksu, resmi bir tebligat almadığını açıkladı. Söz konusu iddiaları medyadan öğrendiğini belirten Işıksu, siyasi hayatı boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizgisinde yürüdüğünü ifade etti.

“PARTİ İÇİNDE MUHALİF İSİMLER VAR”

Işıksu, bazı parti içi muhalif isimlerin süreci organize ettiğini öne sürerek, dolaşıma sokulan yazışma ve görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Kendisine ait olduğu belirtilen TikTok yazışmalarının gerçeği yansıtmadığını ve bir TikTok hesabının dahi bulunmadığını söyledi.

“BU İFTİRA AİLEME YÖNELİKTİR”

Sürecin yalnızca şahsını değil ailesini de hedef aldığını dile getiren Işıksu, gerçek dışı bilgi ve belgeleri yayanlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. “Nihai söz bağımsız Türk yargısına aittir. İddiası olanın adresi sosyal medya değil yargıdır” ifadelerini kullandı. Işıksu, geri adım atmayacağını belirterek, elindeki belgeleri paylaşacağını ve gerçeğin ortaya çıkacağını savundu.