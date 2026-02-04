Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan tarafından, eğitime destek amacıyla Akseki Meslek Yüksekokulu’na TOGG marka araç tahsis edildi. Üniversite yönetimi tarafından Akseki Meslek Yüksekokulu’na verilen aracın; eğitim, uygulama ve kurumsal faaliyetlerde kullanılacağı bildirildi. Özellikle uygulamalı eğitim süreçlerinde öğrencilere katkı sağlaması hedeflenen araç, yüksekokulun saha çalışmalarında da aktif olarak görev alacak.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlisi Recep Baltacı da eğitime sağlanan katkı dolayısıyla üniversite yönetimine teşekkür etti.