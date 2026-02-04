HATAY, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ile Doğu ve Güneydoğu illeri hemşehri derneklerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek anma programı, 6 Şubat Cuma günü saat 12.00’de Alanyum AVM arkasında bulunan Alış Camii’nde düzenlenecek. Program kapsamında, Cuma namazı öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okunacak. Cuma namazının ardından ise programa katılan vatandaşlara yemek ikramında bulunulacak. Hemşehri dernekleri tarafından yapılan ortak açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren tüm canların rahmetle anıldığı belirtilerek, birlik ve dayanışma duygularının yaşatılması adına tüm Alanya halkı anma programına davet edildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarını yaşatmayı amaçlayan programın, yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhabir: Mazlume Göktaş