16 ŞUBAT Pazartesi günü saat 20.30’da yapılacak canlı yayına, Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Yetgin ile Kadın Kolları Başkanı Arzu Karaduman katılacak. Program, derneğin sosyal medya hesaplarının yanı sıra @alanyasevdalilaridernegi, @dmd.tahamirac ve @kemalyetgin7 adreslerinden takip edilebilecek. Valilik onaylı kampanya kapsamında toplanacak bağışlar, Taha Miraç Kevkir’in tedavi giderleri için kullanılacak. Yardım yapmak isteyen vatandaşların, yayın sırasında paylaşılacak hesap bilgileri üzerinden destek olabileceğini ifade eden Alanya Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Yetgin, “Alanya’nın daha önce birçok sosyal sorumluluk çalışmasında olduğu gibi, Taha için de güçlü bir dayanışma örneği sergilemesini bekliyoruz. Söz konusu bir evladımızın geleceği olduğunda Alanya her zaman kenetlenmesini bilmiştir. Taha’nın karanlığına ışık olmak için tüm halkımızı desteğe davet ediyoruz” çağrısında bulundu. Küçük Taha’nın verdiği zorlu mücadelede yükünü hafifletmenin toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilirken, düzenlenecek canlı yayının geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Muhabir: Mazlume Göktaş