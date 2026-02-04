Alanya’nın en stratejik noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde, şehrin gece silüetini ve güvenliğini doğrudan etkileyecek devasa bir altyapı hamlesi başladı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kentin girişinden Milli Egemenlik Stadyumu’na kadar uzanan geniş hatta yürütülen çalışmaları bizzat yerinde denetleyerek projenin çarpıcı detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

DEV OPERASYON: SAĞLI SOLLU DONATILACAK

CK Elektrik yetkilileri ile sahada yapılan kritik incelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Özçelik, bölgedeki karanlık noktaların tamamen ortadan kaldırılacağını vurguladı. Yürütülen hummalı çalışma kapsamında, cadde boyunca tam bin 200 adet aydınlatma direği dikileceği bildirildi. Proje tamamlandığında Alanya girişi ve Atatürk Caddesi, "ışıl ışıl" bir görünüme kavuşarak turizm kentine yakışır bir estetiğe bürünecek.

"KARANLIKTAN KÖTÜLÜK DOĞAR"

Gece vardiyasında ter döken saha ekiplerine teşekkür ziyaretinde bulunan Özçelik, aydınlatma projesinin estetikten öte güvenlik boyutuna dikkat çekti. "Karanlıktan kötülük doğar, aydınlığın ve ışığın olduğu yerde kötülük barınamaz" felsefesiyle hareket ettiklerini belirten Başkan, verilen sözlerin tutulduğunun altını çizdi. Caddenin aydınlatma sorununu kökten çözecek olan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HER NOKTADA ALTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Kent genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Özçelik, “Sadece şehir merkezi değil, Kestel ve Mahmutlar’da da altyapı çalışmaları devam ediyor. Sık sık yaptığımız bu çalışmalara da bazı muhalif arkadaşlarımız bunu istismar konusu yapıyor. Evet, bu çalışmalar sırasında zorluk çekeceğiz ama bunları yapmazsak sıkıntı daha çok çekilecek. Geçmişte hiç altyapı yokken, yollarda çukurlar ve bozulmalar gözlemlenirdi. Bu süreçte maalesef bundan çok az söz edilirdi. Hepsi Alanya Belediyesi’nin cebinden çıkmadan milyonlarca lira yatırım yapılıyor. Bunları buraya getirmekte bir mesele. Ancak memnuniyetle görüyorum ki bu arkadaşlarımıza cevabı biz değil, yorumlara bakınca vatandaşımız veriyor. Yarın asfaltlayacağımıza 3 gün sonra asfaltlayalım ama yağmur yağsın, kar yağsın. Bunu biz ne kendimize yapıyoruz ne başkanlarımıza yapıyoruz, halkımız için yapıyoruz. Hedefimizde orta ve uzun vadede yaşanabilir bir kent sağlamak var. Onun içinde uzun süreli orta ve uzun vadede düşünüp, şehrin tüm planını yapıp altından kalkmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

