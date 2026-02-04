TOPLANTI, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in her ay olduğu gibi belediyenin bir aylık faaliyetlerini içeren bilgilendirme sunumuyla başladı. Mali tabloya ilişkin net mesajlar veren Özçelik, piyasaya olan borçların temizlendiğini ve devlete olan borçların gününde ödendiğini vurguladı. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Özçelik, eğitim gören gençlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

‘GEÇMİŞTE ALTYAPI YOKTU, ŞİMDİ ÇALIŞMA ÜZERİNDEN SİYASET YAPILIYOR’

​Özellikle Atatürk Caddesi, Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarına değinen Özçelik, kurumların eş zamanlı ve koordineli çalıştığını ifade etti. Çalışmalar sırasında yaşanan zorlukların bilincinde olduğunu söyleyen Özçelik, eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: ​"Geçmişte hiç altyapı yokken yollarda çukurlar gözlenirdi; ama şimdi bu çalışmalar üzerinden siyaset yapılıyor. Üzülerek takip ediyorum ama memnuniyetle görüyorum ki halkımız bizlere destek vermektedir."

​SİYASİ GRUPLARDAN MASTER PLAN VE ANMA MESAJLARI

​Mecliste grup sözcüleri söz alarak görüşlerini dile getirdi:

​AK Parti Grup Sözcüsü Alaaddin Işık: Kıyı Master Planı çalışmalarında yer almak istediklerini belirtti. Başkan Özçelik ise bu talebe, "Turizm Master Planı'nda olduğu gibi Kıyı Master Planı'nda da siyasi partiler ve STK'larla birlikte çalışacağız" diyerek yeşil ışık yaktı.

​CHP Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar: Konuşmasına 6 Şubat deprem şehitlerini anarak başladı. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Uyar; 4 Şubat Dünya Kanser Günü ve 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü hatırlatması yaparak sağlıklı yaşam çağrısında bulundu. Ayrıca Atatürk’ün 18 Şubat Alanya ziyaretine dikkat çekerek, "Atamızı limanda karşılayacağız" dedi.

​MHP Grup Sözcüsü Kayhan Balta: Velittin Yenialp’e başsağlığı dileyerek konuşmasında, Alanya’daki binaların birçoğunun ömrünü doldurduğunu ve revizyon projelerinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

​MECLİSTE ‘BALIK TUTMA’ TARTIŞMASI

​MHP Sözcüsü Kayhan Balta’nın, Atatürk Caddesi ve Mahmutlar’daki yol durumuna yönelik, "Seçim kampanyanızda 'balık tutuyordunuz' şimdi benzer manzaralar söz konusu. Vatandaş nerede ne çalışma yapıldığını bilmiyor. Sayın Başkan, bu yolların hali ne olacak?" sorusu üzerine Özçelik şunları söyledi: "Evet, balık tutma videosunu ben de izledim. Bizim yollarımızdaki çukurların sebebi hizmet ve altyapı yatırımıdır. Vatandaşın söylenmesine razıyım ama bu hizmetleri bitirdiğimizde herkes konforu hissedecek. Kestel ve Mahmutlar’daki ASAT çalışmaları bizim alanımızda olmamasına rağmen uyarımızı yaptık, toparlayarak devam ediyorlar."

​

OBA EK HASTANE BİNASI İÇİN ‘OTOPARK’ UYARISI

​AK Partili Alaaddin Işık’ın Oba Mahallesi’ne yapılacak ek hastane binası için iktidara teşekkür etmesi üzerine Başkan Özçelik projedeki bir riske dikkat çekti: ​"Hastanenin planlandığı alan düz bir zemin ve park alanı ihtiyacı buradan karşılanıyor. Buraya hastane yapıldığında ciddi bir trafik kaosu oluşacak. Mutlaka eksilere inilip katlı otopark yapılmalı. Lütfen bu talebimizi projeyi yapacaklara iletin, çünkü bizi dinlemiyorlar."

​KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

​İYİ Parti Grup Sözcüsü Serdar Sönmez’in Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün akıbetini sorması üzerine Başkan Özçelik, şu an itibarıyla 4 ila 5 bölgede ada bazında kentsel dönüşüm planı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. ​Meclis toplantısı, gündem maddelerinin oylanmasıyla sona erdi. (Sudi ÇANDIR)

