Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yerel yönetimin sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında yürütülen mali destek ve ayni yardım faaliyetlerine dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Şehrin sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefleyen çalışmalarda, özellikle eğitim ve temel ihtiyaç yardımları ön plana çıktı.

MİLYONLUK DESTEK ÖĞRENCİ VE İHTİYAÇ SAHİBİNE

Başkan Özçelik’in paylaştığı verilere göre, Ocak 2026 dönemi kapsamında toplam 1190 kişiye ulaşıldı. Eğitim desteği alan 525 öğrenciye 1 milyon 262 bin lira ödeme yapılırken, 665 vatandaşın hesabına ise toplamda 1 milyon 662 bin lira nakdi yardım aktarıldı. Özçelik, bu ödemelerle gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı ve ihtiyaç duyan hemşerilerinin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını vurguladı.

SOĞUK HAVAYA KARŞI SOBA DESTEĞİ

Maddi yardımların yanı sıra kış şartlarına yönelik saha çalışmalarına da değinen Başkan Özçelik, 26 farklı mahallede ihtiyaç tespiti yapılan ailelere yönelik soba dağıtımının başladığını belirtti. İlk etapta 120 adet sobanın teslim edildiğini ifade eden Özçelik, yardımların koordineli bir şekilde devam edeceğini işaret etti.

DAYANIŞMA VURGUSU ÖNE ÇIKTI

Belediyenin temel felsefesinin dayanışma ve paylaşma olduğunu hatırlatan Özçelik, vatandaşın her anında yanında olma gayretinde olduklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti: "İyi zamanda da kötü zamanda da vatandaşımızın yanındayız. Sosyal desteklerimizle hem gençlerimize hem de ihtiyaç sahibi hemşerilerimize nefes aldırmaya devam ediyoruz."