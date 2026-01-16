Maltepe’de bir AVM’nin bahçe katında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların müdahale etmemesiyle daha da büyüdü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçe katında, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı fiziksel kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri olay yerine gelene kadar kavga devam etti.

AYIRMAK YERİNE İZLEDİLER

Kavga sırasında çevrede bulunan çok sayıda vatandaşın, tarafları ayırmak yerine yaşananları izlemekle yetinmesi dikkat çekti. O anlar, olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bir an oldu, kimse sesini bile yükseltmedi. Sadece bakıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, özellikle gençler arasındaki şiddete dikkat çekerek “Gençlik nereye gidiyor?” yorumlarında bulundu. Olay, alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda yaşanan şiddet olaylarını ve toplumsal duyarsızlığı yeniden gündeme getirdi. Günlük hayatın ortası, alışverişe çıkılmış bir an. Ve kimse karışmıyor, çünkü…