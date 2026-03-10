Alanya Atatürk Anıtı önünde gençlerle bir araya gelen CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, gençlerin modifiye kültürünü bir hobi ve yaşam tarzı olarak benimsediğini vurguladı. “Modifiye suç değil, bir yaşam tarzıdır” diyen Kaya, gençlerin görüşlerini dinleyerek destek mesajı verdi. Buluşmada gençler, ilgi alanlarını ve beklentilerini paylaşırken, modifiye araçlar konusunda yaşanan yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Kaya, “Alanya’mızda modifiye tutkunu genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Trafik kurallarını ihlal eden, çevreye rahatsızlık verenlere en ağır cezalar uygulansın. Ancak bugün sadece bir ses sistemini bulundurmaktan dolayı da bir modifiye kullanıcısına ceza uygulanmasın. Sonuçta bu malzemelerin yurt dışından ithalatına izin veriliyor, vergisi, bandrolü alınıyor. Son kullanıcı da çevreyi rahatsız etmiyorsa, kendi zevki için bunu kullanıyorsa bundan dolayı ceza almamalı” dedi.
CHP Antalya Milletvekili Kaya, modifiye araç tutkunlarıyla bir araya geldi
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya’da modifiye araç tutkunu gençlerle bir araya geldi. CHP Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mahmuthan Dolapçı ve İlçe Yöneticisi Metin Deke’nin de katıldığı buluşmada gençlerle sohbet edildi.
Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR
Editörün Seçtiği
Galatasaray Liverpool'u yenerse ne oluyor? GS - Liverpool'a yenilirse, berabere kalırsa elenir mi?
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya depremle sallandı! Üst üste beşik gibi...
Son Dakika! Alanya yolunda 6 araçlı zincirleme kaza
Alanya’da deprem paniği: Prof. Dr. Naci Görür'den kritik açıklama
Şok iddialar! Netanyahu İran bombardımanında öldü mü?
Alanya'da boğazından bıçaklandı! Olayın sebebi şok etti...
Alanya'da genç kadın son anda kurtarıldı