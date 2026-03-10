Alanya Atatürk Anıtı önünde gençlerle bir araya gelen CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, gençlerin modifiye kültürünü bir hobi ve yaşam tarzı olarak benimsediğini vurguladı. “Modifiye suç değil, bir yaşam tarzıdır” diyen Kaya, gençlerin görüşlerini dinleyerek destek mesajı verdi. Buluşmada gençler, ilgi alanlarını ve beklentilerini paylaşırken, modifiye araçlar konusunda yaşanan yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Kaya, “Alanya’mızda modifiye tutkunu genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Trafik kurallarını ihlal eden, çevreye rahatsızlık verenlere en ağır cezalar uygulansın. Ancak bugün sadece bir ses sistemini bulundurmaktan dolayı da bir modifiye kullanıcısına ceza uygulanmasın. Sonuçta bu malzemelerin yurt dışından ithalatına izin veriliyor, vergisi, bandrolü alınıyor. Son kullanıcı da çevreyi rahatsız etmiyorsa, kendi zevki için bunu kullanıyorsa bundan dolayı ceza almamalı” dedi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR