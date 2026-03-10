THE London Cafe’de gerçekleştirilen iftar programına EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Genel Başkanlık Özel Kalemi Nejla Hamurcu Tokgöz, EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. Programda konuşan EMŞAV Alanya İlçe Başkanı Hakan Çoban, şehit ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu belirterek, “Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleriyle aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir onurdur. EMŞAV olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik ortamını yaşatmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir” dedi.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ise yaptığı konuşmada, şehitlerin fedakarlığının unutulamayacağını ifade ederek, “Bu vatanın bağımsızlığı ve huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan aileleri milletimizin baş tacıdır. Böyle anlamlı bir programda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz da şehit ailelerinin her zaman devlet ve millet için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz bizim en değerli hazinemizdir. EMŞAV olarak Türkiye’nin dört bir yanında şehit ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu sofralar birlik, beraberlik ve vefa sofralarıdır. Rabbim birliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı. Program, iftar yemeğinin ardından yapılan sohbet ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: EMŞAV/BÜLTEN