Ortadoğu’daki gerilim tur planlarını değiştirdi. Rus turistler Körfez yerine Türkiye’yi tercih etmeye başladı. Gözler Alanya turizmine çevrildi.

Ortadoğu’da artan gerilim, turizm hareketlerini doğrudan etkiledi. Özellikle son günlerde Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik tatil planlarını iptal etmesi, Türkiye’yi yeniden güçlü bir alternatif haline getirdi. Bu gelişme, Alanya turizmi için yeni sezon öncesi kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

KÖRFEZ TURLARI İPTAL EDİLİYOR

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamaya göre, mart ve nisan aylarını kapsayan Körfez turlarında ciddi iptaller yaşanıyor. Sadece belirli bölgeler değil, neredeyse tüm rezervasyonların iptal edildiği ifade ediliyor.

Tur operatörleri ise iptal edilen rezervasyonlar için müşterilere para iadesi yerine alternatif destinasyonlar sunuyor. Bu noktada Türkiye, Mısır ve Tayland öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

ALANYA İÇİN YENİ SEZON AVANTAJI

Rus turistler açısından Türkiye zaten uzun süredir en güçlü tatil destinasyonlarından biri. Ancak son gelişmelerle birlikte Türkiye’ye yönelen talebin daha da artması bekleniyor.

Bu durum özellikle Alanya gibi Rus turist yoğunluğu yüksek bölgelerde sezon öncesi rezervasyonlara doğrudan yansıyabilir. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu hareketliliğin yaz aylarında doluluk oranlarını yukarı çekebileceğini düşünüyor.

Bir otel çalışanı durumu şöyle özetledi: “Rezervasyonlar son günlerde hareketlenmeye başladı. Ama bu daha başlangıç gibi.”

FİYATLAR VE ERKEN REZERVASYON ETKİSİ

Artan talep, erken rezervasyon fırsatlarını da etkileyebilir. Özellikle Rus turistlerin Türkiye’ye yönelmesiyle birlikte fiyatların sezon ilerledikçe yukarı çıkabileceği konuşuluyor.

Yani bugün bakınca… erken davranan kazanabilir gibi duruyor.

Bu arada şehirde herkes aynı şeyi konuşmuyor. Bazı esnaflar temkinli. “Geçen yıl da umutlandık ama…” deyip yarım bırakıyor cümleyi.

TURİZM SEKTÖRÜ TEMKİNLİ AMA UMUTLU

Her ne kadar talep artışı beklentisi oluşsa da sektör temsilcileri süreci dikkatle izliyor. Çünkü jeopolitik gelişmelerin yönü hızlı değişebiliyor.

Yine de mevcut tabloya bakıldığında, Rus turistlerin Türkiye’ye yönelmesi Alanya turizmi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kısa vadede rezervasyon artışı, uzun vadede ise sezonun güçlü geçmesi ihtimali masada.