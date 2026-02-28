Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen güçlenen dolar endeksi, ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerginlikler de fiyat hareketlerinde etkili oldu.



İran ile ABD arasındaki tansiyonun sürmesi ve Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalar, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı. Ancak doların güçlü seyri, altının yukarı yönlü hareketini sınırladı.



Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, 27 Şubat 2026 Perşembe gününe düşüşle başladı.



27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.321,2210 TL

Satış: 7.321,9980 TL



ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.184,61 Dolar

Satış: 5.185,81 Dolar



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.745,3600 TL

Satış: 12.003,7700 TL



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 46.981,4300 TL

Satış: 47.868,2300 TL



TAM ALTIN FİYATI

Alış: 48.140,00 TL

Satış: 48.669,00 TL



YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.414,29 TL

Satış: 24.004,16 TL



Altın piyasasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar dolar endeksi ve küresel gelişmeleri yakından izliyor.



Kaynak: Haber Merkezi