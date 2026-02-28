Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen güçlenen dolar endeksi, ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerginlikler de fiyat hareketlerinde etkili oldu.
İran ile ABD arasındaki tansiyonun sürmesi ve Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan çatışmalar, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı. Ancak doların güçlü seyri, altının yukarı yönlü hareketini sınırladı.
Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın, 27 Şubat 2026 Perşembe gününe düşüşle başladı.
27 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.321,2210 TL
Satış: 7.321,9980 TL
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.184,61 Dolar
Satış: 5.185,81 Dolar
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.745,3600 TL
Satış: 12.003,7700 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.981,4300 TL
Satış: 47.868,2300 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.140,00 TL
Satış: 48.669,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.414,29 TL
Satış: 24.004,16 TL
Altın piyasasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar dolar endeksi ve küresel gelişmeleri yakından izliyor.
Altında kritik viraj: Yükseliş durdu, düşüş başladı
Haftanın son işlem gününde altın fiyatları geriledi. Güçlü dolar ve küresel gelişmeler, sarı metal üzerinde baskı oluşturdu.
Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçen altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD tahvil faizlerindeki gerilemeye rağmen güçlenen dolar endeksi, ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerginlikler de fiyat hareketlerinde etkili oldu.