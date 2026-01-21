Güllü'nün 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu bugün ifade vermesi için Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. İfadenin ardından Eminoğlu, 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alındı.