Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın toplam kadro piyasa değeri 642,7 milyon euro olarak hesaplandı. Sarı-kırmızılı ekip, futbolcularının piyasa değeri bakımından ezeli rakibinin önünde bulunuyor.

Habertürk'ün 24 Ekim 2026 tarihli kadro değerleri karşılaştırmasına göre Galatasaray'ın toplam piyasa değeri yaklaşık 382 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 261 milyon euro seviyesinde. İki kulüp arasındaki yaklaşık 121 milyon euroluk fark, sarı-kırmızılıların kadro değerinin rakibinden yaklaşık yüzde 46 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİ FUTBOLCUSU VİCTOR OSİMHEN

Galatasaray kadrosunda piyasa değeri en yüksek oyuncu, 65 milyon euroyla Nijeryalı santrfor Victor Osimhen oldu. Habertürk'ün derbi öncesi paylaştığı verilere göre Osimhen, Süper Lig'de geride kalan haftalarda 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı takımda Osimhen'i 40 milyon euro piyasa değeriyle Rafael Leão takip ediyor. Barış Alper Yılmaz 30 milyon euro, Aleksey Batrakov 28 milyon euro ve Gabriel Sara 27 milyon euroyla listenin diğer üst sıralarında bulunuyor.

Bu beş futbolcunun toplam piyasa değeri 190 milyon euroya ulaşıyor. Söz konusu rakam, Galatasaray'ın yaklaşık 382 milyon euroluk toplam kadro değerinin yarısına karşılık geliyor.

FENERBAHÇE'DE MASON GREENWOOD İLK SIRADA

Fenerbahçe'nin en yüksek piyasa değerine sahip futbolcusu 40 milyon euroyla Mason Greenwood olarak gösteriliyor. İngiliz hücum oyuncusunun sezonun ilk sekiz haftasında 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mattéo Guendouzi 27 milyon euro, Dorgeles Nene 20 milyon euro, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu ise 18'er milyon euro piyasa değerine sahip.

Fenerbahçe'nin en değerli beş futbolcusunun toplamı 123 milyon euroyu buluyor. Bu tutar, takımın yaklaşık 261 milyon euroluk kadro değerinin yüzde 47'sine karşılık geliyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ FARK NE KADAR?

Derbi öncesindeki piyasa değeri karşılaştırmasında Galatasaray'ın en değerli beş futbolcusunun toplamı 190 milyon euro, Fenerbahçe'nin aynı kategorideki oyuncularının toplamı ise 123 milyon euro olarak hesaplanıyor. Böylece iki takımın en değerli beşer oyuncusu arasında 67 milyon euroluk fark oluşuyor.

İki takımın en yüksek piyasa değerine sahip futbolcuları karşılaştırıldığında ise Victor Osimhen'in 65 milyon euroluk değeri, Mason Greenwood'un 40 milyon euroluk değerinden 25 milyon euro daha yüksek.

Bu rakamlar futbolcuların tahmini piyasa değerlerini ifade ediyor. Oyuncuların sözleşme bedelleri veya kulüplerin transfer için ödediği bonservis ücretleriyle aynı anlama gelmiyor. Dolayısıyla kadro değerindeki üstünlük, karşılaşmanın sonucuna ilişkin kesin bir gösterge oluşturmuyor.

DERBİ NEDEN 26 EKİM PAZARTESİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 15 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı 7-16. hafta müsabaka programına göre Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda pazartesi gününe planlandı.

TFF açıklamasında, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle alınacak emniyet tedbirlerinin fikstür hazırlanırken dikkate alındığı belirtildi.

Federasyonun güncel maç programına göre mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olarak açıklandı.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Galatasaray Kulübünün 23 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasına göre derbinin biletleri aynı gün saat 14.00'te GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kart sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için de satış süreci başladı. Taraftarlar bilet işlemlerini Passo uygulaması ve resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Passo'nun karşılaşmaya ilişkin duyurusunda, satın alınan maç biletlerinin transfer işlemine kapalı olduğu ve bilet sahibinin Passo hesabıyla eşleşmesi gerektiği belirtiliyor.

SON DERBİDE GALATASARAY 3-0 KAZANMIŞTI

TFF'nin resmî maç kayıtlarına göre iki takımın 26 Nisan 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynadığı Süper Lig karşılaşmasını Galatasaray 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Ekim'deki yeni mücadelede de ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonundaki bu karşılaşması, Süper Lig'in 9. haftasındaki zirve mücadelesi açısından önem taşıyor. Kadro değerlerinde Galatasaray üstün görünse de puan tablosunu belirleyecek sonuç, pazartesi akşamı sahada ortaya çıkacak.

Derbinin resmî programı ve hakem bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden, bilet koşulları ise Galatasaray Kulübü ve Passo'nun duyurularından takip edilebiliyor.