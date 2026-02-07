Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri ile mücadele kapsamında radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yeni yasal taslak, Alanya’da sosyal hayatın aktığı en önemli noktaları doğrudan etkileyecek maddeler içeriyor. “Kırmızı Hat” olarak tanımlanan yeni uygulama ile bugüne kadar "açık alan" olduğu için sigara içmenin serbest olduğu bölgeler, yasal olarak "kapalı alan" statüsüne geçiriliyor.

AÇIK ALAN TANIMI SİL BAŞTAN

Turizmin başkenti Alanya’da vatandaşların ve turistlerin yoğun olarak kullandığı alanlar mercek altına alındı. Yapılan düzenleme, sadece kapalı mekanları değil, pasif içicilik riskinin yüksek olduğu dış mekanları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yeni model, açık havadaki serbestliği belirli bölgeler için tamamen ortadan kaldırıyor.

SAHİL VE PARKLARDA YASAK BAŞLIYOR

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre; Alanya’nın simgesi olan plajlar, sahil yürüyüş bantları ve her mahallede bulunan çocuk oyun parkları yasak kapsamına alınıyor. Bu alanlarda tütün ürünü tüketmek, kapalı bir restoranda sigara içmekle eşdeğer suç sayılacak. Amaç sadece dumanı engellemek değil, aynı zamanda kumsallarda ve yeşil alanlarda oluşan izmarit kirliliğinin de önüne geçmek.

UZMANLARDAN ACİL KODLU UYARI

Konunun sağlık boyutuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, açık havanın tehlikeyi yok etmediğini vurguladı. Aliyeva, parkta veya sahilde içilen sigaranın çocukları doğrudan pasif içici konumuna düşürdüğünü belirterek, bu durumun astım ve bronşit gibi kronik hastalıklara davetiye çıkardığını ifade etti.

DENETİM TİMLERİ SAHAYA İNECEK

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte Alanya sokaklarında sıkı bir denetim süreci başlayacak. Emniyet güçleri, Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ve özel denetçiler, “Kırmızı Hat” ilan edilen bölgelerde kuş uçurtmayacak. Cezai işlemlerin detayları ve uygulamanın başlama tarihi, Bakanlığın son duyurusuyla netleşecek.