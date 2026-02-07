Turizm kenti Alanya’da bahar havası yerini gri bulutlara ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre, Cumartesi günü başlayan yağışlı hava dalgası hafta ortasına kadar kenti terk etmeyecek. Özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların tedbirli olması istenirken, yüksek nem oranı ve rüzgar da hissedilen havayı değiştirecek.

ŞEMSİYELER KAPANMAYACAK

Hafta sonuna girişle birlikte Alanya semaları yağmur bulutlarıyla kaplandı. 7 Şubat Cumartesi ve 8 Şubat Pazar günü gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 20 derece seviyelerinde seyretse de, gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın saatte 20 kilometre hıza ulaşması, yağışın etkisini artırabilir.

BİR GÜNLÜK "BULUTLU" MOLA

Yağışlı sistem, yeni haftanın ilk günü olan 9 Şubat Pazartesi günü yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Pazartesi günü en düşük sıcaklık 12 dereceye kadar gerilerken, Salı gününden itibaren yağışlar geri dönecek.

NEM ORANI YÜZDE 90'A DAYANDI

10 Şubat Salı ve 11 Şubat Çarşamba günleri Alanya yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıkların 18 dereceye gerileyeceği bu günlerde, nem oranı yüzde 89’lara kadar tırmanacak. Yetkililer, ani bastıracak yağışlara karşı trafikteki sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.