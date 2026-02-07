Trendyol 1. Lig'de ara transfer dönemi nefes kesen pazarlıklarla sona ererken, Ege temsilcisi Sipay Bodrum FK yaptığı son dakika hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Alanya’daki futbolseverlerin de yakından takip ettiği ligde rekabet kızışırken, yeşil-beyazlı ekip kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı ve dört futbolcuyu birden renklerine bağladı.

ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZ İMZAYI ATTI

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı saatler kala operasyonu tamamlayan Bodrum yönetimi, bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’e damga vuran Alper Potuk transferiyle ses getirdi. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen deneyimli oyuncu ile sezon sonuna kadar el sıkışıldı. Takımın ofansif gücünü artırması beklenen bu hamlenin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ajman Club takımından Dino Hotic ile de sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

UZUN VADELİ PLANLAMA VE YENİ İSİMLER

Kulüp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, sadece günü kurtaran değil, uzun soluklu planlamaların da devreye sokulduğu görüldü. MKE Ankaragücü forması giyen Sıraç Astanakulov ile masaya oturan yönetim, oyuncuyu 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Ayrıca Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nde mücadele eden Yunus Tarhan ile de 1,5 yıllık mukavele imzalandı. Üst üste gelen bu dört takviye, ligin kalan bölümünde kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.