Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesi sonrası CHP Adana İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Büyük Kucaklaşma Mitingi"nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde, tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşleri Ali Kaya ve Cevat Kaya'nın tutuklanması ile ailenin yakın korumalığını üstlenen Bektaş Kamburoğlu'nun gözaltına alınması vardı.

Konuşmasında, yargı süreçlerinin siyasi isimlerin aile fertlerine kadar uzanmasını eleştiren Özel, İmamoğlu ailesine yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın dün tutuklandığını, diğer kardeşi Cevat Kaya'nın ise geçtiğimiz aylarda cezaevine gönderildiğini hatırlatan gelişmeler üzerine konuşan Özel, son olarak bugün İmamoğlu'nun eski yakın koruması Bektaş Kamburoğlu'nun gözaltına alınmasına şu sözlerle değindi:

"Bir yandan tutuksuz yargılamanın içimize serptiği umutlar, bir yandan Ekrem Başkan’ın kayınbiraderine tutuklama... Ekrem Başkan’ın Trabzonlu bir evladına, 'Sana emanet ailem' dediği evladına, 'Sen ne yapıyorsun oralarda?' diye gidip gözaltılar, sorular, tutuklamalar... Ailelerle uğraşmayı bırakmak lazım. Eşlerle, evlatlarla, anayla, babayla uğraşmayı bırakın."

'MİLLETLE İNATLAŞILMAZ'

Sürecin hukukla bağdaşmadığını savunan CHP lideri, iktidara "milletle inatlaşmama" çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun sadece CHP'nin değil, milyonların adayı olduğunu belirten Özel, "Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ailesine zulmetmeyi bırakın. Ekrem İmamoğlu bu milletin adayıdır, Cumhurbaşkanı adayımızdır. İnat ve aksi düşünen varsa şunu unutmasın: İnat iyi bir şey değildir. Herkesle inatlaşılır ama milletle inatlaşılmaz. Sizi felakete götürüyorlar" ifadelerini kullandı.