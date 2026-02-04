Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi transfer etti. 34 yaşındaki Fransız orta saha, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Oyuncuya, Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Cem Ciritçi eşlik etti. Öte yandan tecrübeli orta sahayı karşılamak için havalimanına çok sayıda sarı-lacivertli taraftar geldi. Taraftarlar, Kante'yi tezahüratlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. Kante de taraftarları, yanlarına giderek selamladı.
Kaynak: DHA
