Yurt genelinde kar ve dondurucu soğuk etkili olurken Alanya’da güneş açtı, vatandaşlar sahile ve denize yöneldi

Türkiye’nin birçok kentinde kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı zorlaştırırken, Alanya’da ise şubat ayında yazdan kalma görüntüler ortaya çıktı. İlçede güneşi gören vatandaşlar sahile indi, bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise denize girerek serin suların tadını çıkardı.

KLEOPATRA PLAJI’NDA ŞUBATTA DENİZE GİRDİLER

Hava sıcaklığının gün içinde yaklaşık 15 derece seviyelerine kadar çıktığı ilçede, deniz suyu sıcaklığı da benzer değerlerde ölçüldü. Bu durumu fırsat bilen bazı vatandaşlar Kleopatra Plajı’nda denize girdi. Kış ortasında denize girenler sahilde ilgi çekti.

Türkiye genelinde birçok ilde buzlanma, ulaşım aksaması ve karla mücadele çalışmaları sürerken, Alanya sahilinde görülen bu manzara farklı bir tablo oluşturdu. Montla gezen de vardı, denize giren de. Aynı karede iki mevsim gibi.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ VE BALIK KEYFİ

Sahile gelenlerin bir bölümü güneşli havada yürüyüş yapmayı seçti. Bazı vatandaşlar oltayla balık tuttu, çocuklu aileler ise sahil bandında vakit geçirdi. Alanya’da şubat ayında denize girilen günler özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekti.

Esnaf da hareketlilikten memnun ama temkinli. Çünkü hava bir anda değişebiliyor, geçen hafta yağmur vardı mesela. Şimdi ise sahil dolu.

Uzmanlar, Akdeniz hattında bu tür kısa süreli ısınmaların normal olduğunu, ancak deniz suyunun uzun süre kalınmaması gereken bir sıcaklıkta olduğunu hatırlatıyor. Yani giren giriyor ama çok kalmıyor…