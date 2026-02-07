Türkiye, hafta sonuna sismik bir hareketlilikle başladı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen sarsıntı, bölgede kısa süreli endişe yarattı. Yerin kilometrelerce altında gerçekleşen kırılma, sabah saatlerinde vatandaşlara deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Alanya’dan da ülke gündemini takip eden vatandaşların dikkat kesildiği olayda, resmi kurumlar hızla veri akışı sağladı.

İKİ KURUMDAN FARKLI VERİLER

Saatler 09.41’i gösterdiğinde kaydedilen sarsıntı sonrası gözler rasathanelere çevrildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, sarsıntının yerin 9.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini rapor etti. Hemen ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise büyüklük 4.1 olarak kayıtlara geçti.

TEDİRGİNLİK YARATTI

Yüzeye yakınlığı nedeniyle hissedilen sarsıntı sonrası bölgedeki durum yakından izleniyor. Herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmazken, sismik hareketlilik Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Alanya kamuoyunda da hassasiyetle takip ediliyor.