Kademeli emeklilik beklentisi sürüyor ancak resmi açıklamalar yeni bir düzenlemeye işaret etmiyor. İşte 2026 yılı itibarıyla sistemdeki son durum ve uzman değerlendirmeleri.

Türkiye’de milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesi çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor. EYT düzenlemesiyle yaklaşık 2 milyon kişi emekli oldu ancak 1999 sonrası sigorta girişi bulunan ve prim gününü dolduramayan yüzbinlerce kişi kapsam dışında kaldı. Bu nedenle gözler, olası bir kademeli emeklilik modeline çevrilmiş durumda.

Özellikle 2000–2008 arası sigorta girişi olan çalışanlar, prim ve yaş şartlarında esneklik sağlayacak yeni bir sistem beklentisini sürdürüyor. Ama şu an tablo biraz daha net gibi.

BAKANLIKTAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı cephesinden yapılan son açıklamalarda, mevcut emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik planlanmadığı vurgulandı. Bakanlık, prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının aynen devam edeceğini belirtiyor.

Yetkililerin mesajı özetle şu noktada toplanıyor: Sistem sürdürülebilirliği öncelikli görülüyor. Emekli maaşlarının düzenli ödenmesi ve sağlık giderlerinin karşılanması için mevcut yapı korunuyor.

Bu da kısa vadede yeni bir kademeli emeklilik yasası beklentisini zayıflatıyor. En azından bugün için.

EYT SONRASI DIŞARIDA KALANLAR NE DURUMDA?

EYT düzenlemesinde kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 7.200 prim günü, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık ve 9.000 prim günü şartı esas alındı. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar bu düzenlemeden yararlanamadı.

Bu grup şimdi “EYT sonrası kademeli emeklilik çıkar mı?” sorusunu daha sık soruyor. Çünkü prim gününü tamamlamasına rağmen yaş şartına takılan ciddi bir kitle var. Sahada konuşulan da bu zaten — prim var, yıl var, ama yaş bekliyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Sosyal güvenlik alanında değerlendirmeler yapan uzmanlar ise olası bir kademeli emeklilik modelinin çıkması halinde bunun EYT benzeri ani ve toplu bir geçiş şeklinde olmayacağını belirtiyor. Sürecin yıllara yayılan, aşamalı bir model şeklinde olabileceği ifade ediliyor.

Böyle bir senaryoda yaş şartının tamamen kaldırılması yerine, kademeli düşüş ve geçiş formülleri konuşuluyor. Ama ortada henüz taslak yok. Net metin yok. Sadece ihtimal.

Çalışanların günlük hayatında ise mesele çok basit: Kaç yıl daha çalışacağım, ne zaman maaş bağlanacak, geçinebilecek miyim. Hesap oraya çıkıyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE YASA TEKLİFİ VAR MI?

Kademeli emeklilikle ilgili dönem dönem çeşitli kanun teklifleri gündeme gelse de şu ana kadar kabul edilmiş bir düzenleme bulunmuyor. Meclis’te bağlayıcı ve yürürlüğe girmiş bir yasa çalışması yer almıyor.

Kısacası 2026 itibarıyla kademeli emeklilik çıkacak mı sorusunun resmi cevabı: Hayır, şu an aktif bir çalışma yok şeklinde özetleniyor.

Yarın ne olur — işte orası siyaset ve ekonomi dengesine bağlı.