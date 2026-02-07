Trendyol Süper Lig'in en kritik virajlarından biri bugün Samsun'da dönülüyor. Bölgenin iki dev temsilcisi Samsunspor ve Trabzonspor, "Karadeniz Derbisi"nde karşı karşıya geliyor. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek bu zorlu mücadele öncesinde nefesler tutuldu. Futbolseverler arama motorlarında "Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta", "Derbi hangi kanalda yayınlanacak" ve "Kadroda kimler var" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maça dair tüm detaylar.

Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşması için geri sayım başladı. Ev sahibi Samsunspor, taraftarının desteğiyle sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Bordo-mavili ekip Trabzonspor ise zorlu Samsun deplasmanından 3 puanla dönerek moral bulma peşinde. İki şehrin rekabetini sahaya yansıtacak olan mücadelede taktik savaşları ön planda olacak.

Samsunspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Karadeniz Derbisi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bugün) gerçekleşecek. Mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.

Derbi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği bu önemli karşılaşma, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın öncesinde ve sonrasında yapılacak stüdyo programlarıyla derbinin tüm teknik analizi ekranlara gelecek.

Kritik Maç Öncesi Muhtemel 11'ler

Teknik direktörlerin sahaya süreceği kadrolar maçın kaderini belirleyecek. Son antrenman raporlarına ve sakatlık durumlarına göre beklenen 11'ler şu şekilde:

Samsunspor Muhtemel 11: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Muja, Marius.

Trabzonspor Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Trezeguet, Banza.

Karadeniz Derbisinde Rekabet Kızışıyor

Süper Lig puan durumunda kritik bir konumda bulunan iki ekip için de bu maç 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Tarihsel rekabetin yanı sıra, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kayıp yaşamak istemeyen iki takım, sahada kıran kırana bir mücadele sergileyecek.