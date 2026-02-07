Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda patlak veren şiddet skandalı, ortaya çıkan yeni görüntülerle farklı bir boyuta taşındı. Beden eğitimi öğretmeni A.A.’nın, okul yönetiminin bilgisi dışında ve aralarında husumet bulunan öğrenci velilerini okula çağırmasıyla başlayan süreç, koridorlarda fiziksel müdahaleye dönüştü. Velilerin ve diğer öğrencilerin dehşet dolu bakışları arasında öğretmenin kontrolünü kaybederek bir öğrenciye şiddet uyguladığı, saçını çektiği ve sert bir şekilde savurduğu iddiaları, güvenlik kamerası kayıtlarıyla doğrulandı.

KAMERALAR ŞİDDET ANINI KAYDETTİ

Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mavi kıyafetli bir şahsın gri formalı bir öğrenciye uyguladığı sert muamele net bir şekilde görülüyor. Koridorda yaşanan olayda öğrencinin kolundan tutularak çekildiği ve sarsıldığı anlar, olaya şahit olanların ifadelerini destekler nitelikte. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte veliler ve eğitim camiasında tepkiler çığ gibi büyüdü.

SENDİKA BAŞKANINDAN MÜDÜRE TEHDİT İDDİASI

Olayın ardından devreye giren Sendika Başkanı N.O.Ü.’nün tutumu ise gerilimi zirveye taşıdı. Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmeni savunma refleksiyle hareket eden sendika başkanının, Okul Müdürü H.A.’yı hedef aldığı öne sürüldü. N.O.Ü.’nün müdüre yönelik sarf ettiği, “Bizim huzursuz olduğumuz yerde kimse mutlu olamaz. Savunmayı nasıl vereceğimizi göreceksiniz” şeklindeki ifadeler, okul yönetiminde güvenlik endişesi yarattı.

MÜDÜR ADLİYEYE SIĞINDI: UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Tehditlerin ardından can güvenliğinden endişe eden Okul Müdürü H.A., soluğu Alanya Adliyesi’nde aldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan müdür, sendika başkanı hakkında acil uzaklaştırma kararı talep etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenilirken, hem şiddet görüntüleri hem de idari kadroya yönelik tehditler Alanya gündemine bomba gibi düştü.