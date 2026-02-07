Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü sıkılaşıyor. Liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen Galatasaray, ligin dişli ekiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karadeniz deplasmanında alınacak her puanın altın değerinde olduğu bu haftada, futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray maçı saat kaçta", "Rizespor'un eksikleri kimler" ve "Maç sonucu puan durumunu nasıl etkiler" sorularına yanıt arıyor. İşte Rize'deki zorlu randevunun tüm detayları.

Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdüren Sarı-Kırmızılılar, zorlu Rize deplasmanında hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılarak rakiplerine puan kaybı şansı tanımamayı hedefliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibinden puan veya puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmek ve üst sıraları zorlamak istiyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşma, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Mücadelenin ilk düdüğü saat 17:00'de çalacak.

Kritik Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesi, yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma öncesi ve sonrasında usta yorumcuların analizleri de ekranlarda olacak.

Liderlik Yarışı ve Puan Durumu Analizi

Bu maçın sonucu, Süper Lig'in zirvesini doğrudan ilgilendiriyor. Galatasaray'ın olası bir puan kaybı, takipçileri için büyük bir fırsat doğurabilir. Kazanması durumunda ise liderliğini perçinleyecek ve psikolojik üstünlüğü elinde tutmaya devam edecek. Çaykur Rizespor ise alacağı puanlarla orta sıralardaki yerini sağlamlaştırıp Avrupa kupaları potasına göz kırpmak istiyor.

Muhtemel 11'ler ve Takım Bilgileri

İki takımın teknik heyeti de galibiyet için en ideal kadrolarını sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sakatlık ve ceza durumlarına göre beklenen 11'ler şu şekilde:

Çaykur Rizespor Muhtemel 11: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Varesanovic, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Gaich.

Galatasaray Muhtemel 11: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.