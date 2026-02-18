Alanya’daki icra dosyası sayısının 120 bini aştığını belirten Sarıca, esnafın ve vatandaşın borç kıskacında olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik çarklar durma noktasında, sosyal sorunlar ise tetiklenmiş durumda" uyarısında bulundu.

'525 ESNAF KEPENK KAPATTI, YENİ AÇANLAR BORÇLA BOĞUŞUYOR'

Başkan Sarıca, 2025 yılı verilerine dayanarak ilçedeki ticari kan kaybına dikkat çekti. Alanya’da 525 esnafın sicil kaydını sildirmek zorunda kaldığını belirten Sarıca, ticari hayata yeni atılan 700’den fazla esnafın ise "ayakta kalma mücadelesi" verdiğini ifade etti. "Yeni iş yeri açan esnafımızın büyük bir kısmı; yüksek kira bedelleri, artan maliyetler, satışların düşmesi ve banka kredileri altında ezilerek hayatta kalmaya çalışıyor. Esnafımız, 'denize düşen yılana sarılır' misali kredilerle günü kurtarma derdinde."

KORKUTAN RAKAM: ALANYA'DA 120 BİN İCRA DOSYASI VAR

Alanya’daki borçluluk oranının toplumun huzurunu tehdit eder boyuta ulaştığını söyleyen Sarıca, "Bugün Alanya’mızda 120 binin üzerinde icra dosyası bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise bu sayı 25 milyona dayanmıştır. Bu tablo, halkımızın ve esnafımızın borç yükü altında nasıl ezildiğinin en açık göstergesidir" dedi.

'EKONOMİK SIKINTI SOSYAL YARALARI DERİNLEŞTİRİYOR'

Ekonomik daralmanın sadece cüzdanları değil, toplumsal yapıyı da vurduğunu belirten Sarıca, bahis ve uyuşturucu tehlikesine şu sözlerle işaret etti: "İnternet üzerinden oynanan yasal bahislerin yaygınlaşmasıyla birçok aile ekonomik çöküş yaşıyor. Borç batağına sürüklenen gençlerimiz ve aileleri büyük bir çıkmazın içerisinde."

UYUŞTURUCU VE SOSYAL SORUNLAR

"Alanya’da uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor. Ekonomik sıkıntılar, maalesef bu gibi ağır sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Yüksek kira artışları; esnaf ile iş yeri sahiplerini, kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getirmiştir. Toplumsal huzurumuz zedelenmektedir."

'ÜRETİM DURDU, MÜSİAD BİLE 'SANAYİYİ KAYBEDİYORUZ DİYOR'

Türkiye genelindeki üretim krizine de değinen Sarıca, sanayideki daralmayı şu sözlerle özetledi: "Tarım gerilemiş, hayvancılık kan kaybetmiş, tekstil sektörü ciddi daralma yaşamaktadır. Birçok işletme üretimini yurt dışına taşıyor. MÜSİAD bile 'sanayiyi kaybediyoruz' ifadesini kullanmıştır. Eğer işçiye, memura ve emekliye yeterli gelir artışı sağlansaydı; bu para esnafa gidecek, toptancıya yansıyacak, fabrikalar üretimi artıracaktı. Çarklar ancak böyle döner."

SARICA'DAN ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Alanya esnafının yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Sarıca, çözüm için şu adımların atılması gerektiğini vurguladı: Kira artışlarına yönelik adil ve sürdürülebilir düzenlemeler yapılmalı. Üretim, istihdam ve reel sektörü destekleyen adımlar acilen atılmalı. Sicil bozuk olduğu için kredi imkanlarından faydalanamayan esnafa el uzatılmalı. "Alanya esnafı yalnız değildir" diyen Sarıca, üreten ve istihdam sağlayan esnafa sahip çıkmanın tüm kentin görevi olduğunu hatırlatarak açıklamasını tamamladı.