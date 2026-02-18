BİR dizi siyasi görüşme ve ziyareti gerçekleştirmek üzere Başkent Ankara'ya giden CHP Alanya İlçe Örgütü, programının ilk durağında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. CHP Alanya İlçe Teşkilatı, yerel ve genel siyaset gündemini değerlendirmek, parti genel merkeziyle temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya çıkarma yaptı. İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Ankara programı, manevi değeri yüksek bir başlangıçla Anıtkabir ziyaretiyle start aldı.

'SÖZLERİMİZİ YİNELEDİK'

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP Alanya İlçe Sekreteri Av. Meltem Can Karagöz, Ankara programının kapsamı ve amacına değindi. Karagöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlçe yönetimimiz olarak Ankara programımıza Anıtkabir ziyaretiyle başladık. Atamızın huzurunda sözleri bir kez daha tekrar ettik. İlkelerinden ve devrimlerinden aldığımız güçle, Alanya'mız ve ülkemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Alanya heyetinin, CHP Genel Merkezi'nde üst düzey yöneticiler ve bölge milletvekilleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.