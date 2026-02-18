Temiz, "Dim Çayı Allah'ın bir lütfudur ancak değerini bilemiyoruz" dedi. Alanya'nın tarımdan turizme uzanan serüveninde başrol oynayan Dim Çayı, bugünlerde bakımsızlık ve plansız yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Yüksek Mimar Mustafa Temiz, Dim Çayı'nın tarihsel serüvenini anlattığı açıklamasında, bölgenin acilen profesyonel bir vizyonla yeniden planlanması gerektiğini vurguladı.

BALIKÇI KASABASINDAN TURİZM MERKEZİNE

1950'li yıllarda inşa edilen regülatör ve kanallarla Dim Çayı suyunun ilçe merkezine getirilmesinin Alanya için bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Temiz, şu ifadeleri kullandı: "Alanya eskiden bir balıkçı kasabasıyken, Dim Çayı sayesinde ziraatle tanıştı; narenciye, sebze ve muz üretimiyle öne çıktı. Bu tarımsal kalkınma, Alanya'nın turizmle tanışmasına vesile oldu. Ancak bugün geldiğimiz noktada, bu büyük mirası yeterince değerlendiremiyoruz."

'KORUMA ADI ALTINDA ÇİRKİNLİĞE GÖZ YUMULUYOR'

Dim Çayı Havzası'nın (Alanya tabiriyle 'Goyak') koruma altında olmasına rağmen düzensiz yapılaşmaya kurban edildiğini belirten Mustafa Temiz, bölgedeki çelişkiyi şu sözlerle özetledi: "Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruması altında diyerek güzel olan hiçbir projeye izin vermezken; havzada depolara, imalathanelere ve çirkin oluşumlara ne yazık ki göz yumuluyor. Alanya turizminin gerileme nedenlerinden biri de işte bu plansızlıktır."

5 MADDELİK EYLEM PLANI

Mustafa Temiz, Dim Çayı'nın geleceği için ilgili kurumlara (Kaymakamlık, DSİ ve Belediye) çağrıda bulunarak yapılması gerekenleri maddeler halinde sıraladı: Acil Islah Çalışması: Çay yatağının kontrol altına alınması ve istinat duvarlarının yapılması. Bilimsel Kurul: DSİ yetkilileri, jeologlar, mühendisler, mimarlar ve peyzaj uzmanlarından oluşan bilimsel bir kurulun kurulması. Resmi Planlama: Hazine ve şahıs arazilerinin statüsünün netleştirilerek, görsel niteliği yüksek mesire alanlarının projelendirilmesi. Yasallaştırma ve Kontrol: Mevcut işletmelerin mağdur edilmeden, kaçak yapıların planlı ve estetik hale getirilerek yasallaştırılması. Doğal Mirasa Sahip Çıkma: Sadece Dim Çayı'na değil; kaleye, kuleye ve denize bir bütün olarak sahip çıkılması.

'DOĞA BİZİ İKAZ EDİYOR'

Yaşanan bazı doğa olaylarının bir "ihtar" niteliğinde olduğunu belirten Temiz, "Tanrı bize sunduğu bu güzelliğe sahip çıkmamız için bizi uyarıyor. Felaketleri yaşamadan görüş açımızı değiştirmek zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.