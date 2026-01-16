Savcılıktan sonuç açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, adli tıp incelemeleri tamamlanan Kaynarca ve Müftüoğlu’nun kan, saç ve idrar örneklerinde yasaklı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Kaynarca: “Alnım açık, başım dik sözümü ispatladım”

Test sonuçlarının ardından Oktay Kaynarca, yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca haysiyet, şeref, onur ve vicdanla yaşamaya çalıştım. Son dönemde maruz kaldığım bu sevimsiz suçlama, açıklanan raporla tamamen temize çıktı. ‘Alnım açık, başım dik’ sözümü de ispat etmiş oldum.”

Kaynarca, yaşanan süreçte yurt içi ve yurt dışından gelen destek mesajlarının kendisi için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik devlet operasyonlarına desteğinin süreceğini vurguladı.

Oyuncu, savcılık ifadesinde de yasaklı madde kullanımına kesinlikle karşı olduğunu belirtmiş, hakkında yapılan fuhuş ve yasa dışı ilişkilendirme iddialarını reddetmişti. Murat Gülibrahimoğlu ile yalnızca iş ilişkisi bulunduğunu söyleyen Kaynarca, tanıtım filmi için aldığı 100 bin doları proje iptal edilince iade ettiğini ifade etmişti.

Müftüoğlu: “yasaklı madde kullanmadım”

Emel Müftüoğlu da ifadesinde yasaklı madde kullanmadığını net şekilde dile getirmişti. Kumar iddialarına ilişkin ise bazı beyanları kısmen kabul ettiğini, ancak fuhşa aracılık ve menfaat sağlama suçlamalarını kesin bir dille reddettiğini söylemişti.

Müftüoğlu, kimseye kadın temin etmediğini, tanıştırma karşılığında para almadığını ve iddialara konu edilen özel uçak seyahatlerinde bulunmadığını da ifade etmişti.

Soruşturma sürüyor

Yasaklı madde testlerinin negatif çıkmasına rağmen, dosya kapsamındaki diğer iddialara ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.