​ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN MHP VURGUSU

​ MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen son katılım töreninde, Ali Bozkurt resmi başvurusunu gerçekleştirerek partiye katıldı. Yeni üyelerin kayıtlarını bizzat alan İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte MHP’nin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Bozkurt’un katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sünbül, "Türkiye’nin geleceği için güçlü ve söz sahibi bir Milliyetçi Hareket Partisi’ne ihtiyaç olduğunu söyleyen Ali Bozkurt, ilçe başkanlığımıza gelerek üyelik başvurusunda bulundu. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz. Birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

​ 180 PROGRAMLIK DEV SAHA SERİSİ

​ Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda başlatılan "Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri" kapsamında Alanya teşkilatı, erişilmesi güç bir tempoya ulaştı. "Tasanı dinlemeye, kaygını anlamaya, sıkıntını paylaşmaya geliyoruz" temasıyla yürütülen saha çalışmalarında 180. program geride bırakıldı. Başkan Sünbül, Alanya’nın dört bir yanını kapsayan bu ziyaretlerle halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

​ 102 MAHALLE VE 84 YAYLADA SIKILMADIK EL KALMAYACAK

​ Çalışma arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz demeden sahada olduklarını belirten Başkan Mustafa Sünbül, "Adım adım, diyar diyar Alanya" vizyonuyla hareket ettiklerini vurguladı. Alanya’nın 102 mahallesinde ve 84 yaylasında çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını ifade eden Sünbül, her bir vatandaşın derdine ortak olmayı sürdüreceklerini belirterek birlik ve beraberlik mesajını yineledi.