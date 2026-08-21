Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş’in yakalandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Muğla’nın Marmaris ilçesinde yakalandığı aktarıldı. Yetkililerin yürüttüğü çalışmada şüphelilerin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Organize suç soruşturmalarında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik süreç, genellikle teknik ve fiziki takip, istihbarat çalışmaları, adres analizleri ve şüphelilerin olası hareket alanlarının değerlendirilmesiyle ilerliyor. Emniyet birimleri tarafından elde edilen bilgiler, savcılık koordinasyonunda değerlendirilerek operasyon planlaması yapılıyor. Bu tür dosyalarda şüphelilerin yakalanması, soruşturmanın delil toplama ve ifade alma aşamaları açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

SORUŞTURMANIN MALİ BOYUTU İNCELENİYOR

Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mali hareketler, şirket bağlantıları ve mal varlığına ilişkin incelemelerin de sürdüğü bildirildi. Soruşturma dosyalarında, ekonomik hareketlerin kaynağının belirlenmesi, kayıt dışı para akışlarının tespiti ve olası suç gelirleriyle bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla mali analiz yöntemleri kullanılıyor.

Bu kapsamda daha önce yapılan aramalarda yüksek miktarda altın ve döviz bulunduğuna ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Ele geçirilen varlıkların kim tarafından, hangi amaçla bulundurulduğu ve soruşturma kapsamındaki kişilerle bağlantısının olup olmadığı adli makamların incelemesiyle belirlenecek.