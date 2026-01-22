​Mahmutlar'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları, bölgede ciddi bir çevre kirliliğine yol açtı. Kazı çalışmaları sonrası asfaltlanmayan yollardan yükselen toz, hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

​MUHTAR SÖNMEZ’DEN HIZLI ÇÖZÜM HAMLESİ

​Vatandaşların şikayetlerini yakından takip eden Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, sorunun çözümü için ilgili birimlerle yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Özellikle bölgenin ana damarlarından biri olan Menderes Bulvarı üzerindeki toz sorununa dikkat çeken Sönmez, Alanya Belediyesi ekiplerini temizlik için seferber etti.

​MENDERES BULVARI PIRIL PIRIL OLDU

​Girişimlerin ardından Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle Menderes Bulvarı’na çıkarma yaptı. Yol yıkama ve temizlik çalışmalarıyla bulvar, tozdan arındırılarak yeniden sağlıklı ve düzenli görünümüne kavuşturuldu.

‘EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’

​Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Muhtar Sönmez, bir teşekkür mesajı yayımladı. Sönmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ​ "Mahmutlar Mahallemizde, Menderes Bulvarı üzerinde yol yıkama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte bulvar daha sağlıklı, temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturulmuştur. Mahallemize verilen bu hizmetten dolayı Alanya Belediyemize, Mahmutlar Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ve sahada özveriyle görev yapan tüm personellere teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese mahallemiz adına şükranlarımızı sunarız."