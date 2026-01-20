​Açıklamasına İstiklal Marşı’nın, "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?" dizeleriyle başlayan Sönmez, bayrağın bağımsızlığın en önemli simgesi olduğunu hatırlattı.

​"BAYRAĞIMIZ ONURUMUZDUR"

​Mahmutlar’ın her köşesinde al bayrağın dalgalanmasını arzu ettiğini belirten Muhtar Ahmet Sönmez, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

​"Tüm Mahmutlar halkımızı ve esnafımızı; evlerine, iş yerlerine ve dükkânlarına şanlı Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Mahmutlar’da her sokakta, her caddede bayrağımız dalgalansın! Bayrağımız onurumuzdur, istiklâlimizin simgesidir."

​Sönmez’in bu daveti mahalle genelinde büyük destek toplarken, Mahmutlar sokaklarının kısa sürede kırmızı-beyaza bürünmesi bekleniyor.

