Açıklamasına İstiklal Marşı’nın, "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?" dizeleriyle başlayan Sönmez, bayrağın bağımsızlığın en önemli simgesi olduğunu hatırlattı.
"BAYRAĞIMIZ ONURUMUZDUR"
Mahmutlar’ın her köşesinde al bayrağın dalgalanmasını arzu ettiğini belirten Muhtar Ahmet Sönmez, çağrısında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm Mahmutlar halkımızı ve esnafımızı; evlerine, iş yerlerine ve dükkânlarına şanlı Türk Bayrağımızı asmaya davet ediyorum. Mahmutlar’da her sokakta, her caddede bayrağımız dalgalansın! Bayrağımız onurumuzdur, istiklâlimizin simgesidir."
Sönmez’in bu daveti mahalle genelinde büyük destek toplarken, Mahmutlar sokaklarının kısa sürede kırmızı-beyaza bürünmesi bekleniyor.
Mahmutlar Muhtarı Sönmez’den anlamlı çağrı: "Bayraklarımızı asalım"
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez, mahalle sakinlerine ve yerel esnafa anlamlı bir çağrıda bulundu. Muhtar Sönmez, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak herkesi ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya davet etti.
Açıklamasına İstiklal Marşı’nın, "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?" dizeleriyle başlayan Sönmez, bayrağın bağımsızlığın en önemli simgesi olduğunu hatırlattı.