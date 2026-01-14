​CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, partinin kalesi olarak görülen Mahmutlar Mahallesi’nde bayrağı Cengiz Uğurkutu’nun devraldığını resmen duyurdu.

Yerel siyasette dengeleri değiştirecek bu atama, parti tabanında heyecanla karşılandı.

​TECRÜBELİ İSİM, YENİ GÖREV

​Mahmutlar’da uzun yıllar muhtarlık görevini yürüten ve Mahmutlar Belediyesi döneminde meclis üyeliği yaparak bölge halkının yakından tanıdığı bir isim olan Cengiz Uğurkutu, mahallenin sevilen simalarından biri olarak biliniyor. Uğurkutu’nun yerel yönetim tecrübesinin, CHP’nin bölgedeki gücünü pekiştirmesi bekleniyor.

​"MAHALLEMİZİN SESİ VE NEFESİ OLACAĞIZ"

​Atama kararının ardından bir açıklama yapan Cengiz Uğurkutu, azim ve kararlılık mesajı verdi. Uğurkutu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Partimizin, Alanya’nın en kalabalık mahallesinde sesi, nefesi ve bir neferi olacağız. Çok çalışacak, partimize ve mahallemize değer katacağız. Beni bu göreve layık gören Alanya İlçe Örgütümüze teşekkür ediyorum. Onları asla mahcup etmeyeceğim."

