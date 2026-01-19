Görüntüler farklı tarihlere ait

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin 1–21 Ocak 2025 ile 9, 14 ve 16 Nisan 2025 tarihlerine ait olduğu öğrenildi. Kayıtlarda, öğrencilerin kursun kapalı alanlarında ve mescidinde fiziksel müdahaleye maruz kaldıkları görülüyor.

Müftülükten açıklama: Görevliler başka kurslara gönderildi

ANKA Haber Ajansı’nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Samsun İlkadım Müftülüğü yetkilileri, olaylara ilişkin kurum içinde soruşturma başlatıldığını ve iki kurs görevlisinin başka Kur’an kurslarında görevlendirildiğini açıkladı.

Şiddet görüntülerinin adli makamlara iletilip iletilmediği konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı.

Öğrenci doğruladı: Müdür ve yardımcısı görevde

ANKA’ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, iki kurs hocasının kurstan ayrıldığını doğruladı. Ancak görüntülerde yer aldığı iddia edilen kurs müdürü ve müdür yardımcısının hâlâ görevlerine devam ettiğini öne sürdü.

“Kameraların olmadığı alanlarda şiddet sürüyor” iddiası

Aynı öğrenci, diğer öğrencilerin yaşananlar nedeniyle korktuklarını ve şikâyet etmekten çekindiklerini söyledi. Şiddet olaylarının çoğunlukla güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen kör noktalarda gerçekleştiğini iddia etti.

Olayla ilgili idari ve adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, kamuoyunda çocukların güvenliği ve denetim mekanizmalarına yönelik tepkiler artıyor.