Antalya Valiliği öncülüğünde 19 ilçede yürütülen Coğrafi İşaret Seferberliği kapsamında, Alanya’ya özgü önemli bir yerel değer daha tescil yolunda. Alanya Muz Lifi için, Alanya Kaymakamlığı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, bölgenin tarımsal ve kültürel mirasını yansıtan ürünlerin korunması ve katma değer kazanması hedefleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, coğrafi işaretli ürünlerin hem üreticiye hem de bölge ekonomisine uzun vadede fayda sağlayacağı vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi