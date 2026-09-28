Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Polatoğlu İlk ve Ortaokulu’nda bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelmesi hareketli anlara neden oldu. İsmi açıklanmayan kız öğrenci sabah saatlerinde elindeki silahla okula gelirken fark edildi. Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek öğrencinin elinden alınan pompalı tüfeğin boş olduğu belirtildi. Olay sırasında herhangi bir ateş açılmadığı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

POLİS EKİPLERİ TÜFEĞE EL KOYDU

Okul yönetimi ve çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler pompalı tüfeğe el koyarken öğrenci de olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla polis merkezine götürüldü. Çocukların taraf olduğu adli olaylarda süreç, yetişkinlerden farklı usullerle yürütülüyor. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında kolluğun çocuk birimleri devreye girerken çocuğun veli veya vasisinin bilgilendirilmesi, gerekli durumlarda sosyal hizmet birimlerinin sürece katılması ve çocuğun üstün yararının korunması esas alınıyor.

Olayın çevrede duyulması üzerine çok sayıda veli okula gelirken okul çevresinde kısa süreli panik yaşandı. Tüfeğin öğrenci tarafından nereden ve ne şekilde temin edildiği gibi olayın ayrıntılarının yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniyor. Bu tür olaylarda yalnızca silahı taşıyan kişinin davranışı değil, silaha erişim koşulları ve olay öncesinde fark edilebilecek risk işaretleri de soruşturma ve idari incelemelerin önemli başlıkları arasında yer alabiliyor.

OKUL GÜVENLİĞİNDE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ÖN PLANDA

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarına ilişkin mevzuatta öğrencilere okulda ve okul çevresinde güvenli bir eğitim ortamı sağlanması temel esaslardan biri olarak düzenleniyor. Mevzuat, öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için eğitim, rehberlik ve güvenlik tedbirlerinden yararlanılmasını öngörüyor. Güvenliği tehdit edebilecek ihbar veya şikâyetlerde ise riskin fiile dönüşmeden önlenmesine yönelik okul içinde tedbir alınabilmesine imkân tanınıyor.

Uzmanların okul güvenliğine ilişkin yaklaşımında yalnızca giriş kapılarındaki fiziki kontroller değil; öğretmen, rehberlik servisi, okul yönetimi, aile ve kolluk arasındaki iletişim de önem taşıyor. Öğrencilerde şiddet tehdidi, silaha erişim, ciddi akran çatışmaları veya kendisine ve çevresine zarar verme riski gibi işaretlerin görülmesi halinde durumun erken aşamada değerlendirilmesi, gerekli rehberlik ve sosyal destek mekanizmalarının devreye sokulması olası olayların önlenmesi açısından kritik kabul ediliyor.

MANİSA’DAKİ SALDIRI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Van’daki olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kısa süre önce meydana gelen silahlı saldırının ardından okul güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Turgutlu’da bir lise yakınında 9. sınıf öğrencisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrenci yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada öğrenciyle birlikte ailesinden ve silah ile mühimmatın teminine ilişkin incelemelerde adı geçen kişilerin de bulunduğu yedi şüpheli tutuklanırken üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SİLAHA ERİŞİM VE AİLE DENETİMİ TARTIŞILIYOR

Art arda gündeme gelen olaylar, çocukların ateşli silahlara erişiminin engellenmesi ile evlerde bulunan av tüfekleri ve benzeri silahların güvenli biçimde muhafaza edilmesi konularını yeniden öne çıkardı. Okul güvenliğinde kalıcı sonuç alınabilmesi için yalnızca olay meydana geldikten sonra yapılacak adli işlemler değil; ailelerin silahları çocukların erişemeyeceği şekilde saklaması, okullarda risklerin erken fark edilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve okul-aile-kolluk koordinasyonunun kesintisiz yürütülmesi önem taşıyor. Van’daki olayla ilgili adli ve idari incelemenin sonucunda öğrencinin silaha nasıl ulaştığına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.