Süper Loto'da oyuncular 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6'sını seçiyor ve seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturuyor. Çekilişte de 60 sayı arasından 6 numara belirleniyor. Resmi oyun kurallarına göre çekilişlerde Milli Piyango İdaresi tarafından görevlendirilen yetkili, Sisal Şans yetkilisi ve noter hazır bulunuyor. Çekiliş işlemlerinin prosedüre uygunluğu kontrol edilirken tüm aşamalar noter huzurunda tutanak altına alınıyor.

İKRAMİYE İÇİN KAÇ SAYI BİLMEK GEREKİYOR?

Oyunda yalnızca 6 bilenler değil, daha düşük sayıda doğru tahminde bulunan kuponlar da ikramiye kazanabiliyor. Süper Loto'da 6, 5, 4, 3 ve 2 bilenler olmak üzere beş ayrı ikramiye kategorisi bulunuyor. Büyük ikramiye 6 numaranın tamamını doğru tahmin eden kuponlara ayrılıyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan bulunması durumunda o kategoriye ayrılan ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKMAZSA NE OLUYOR?

Resmi oyun kurallarına göre birinci kategori olan 6 bilen çıkmaması halinde bu kategoriye ayrılan tutar sonraki çekilişe devrediyor. Devir işlemi, 6 bilen bir kupon ortaya çıkıncaya kadar devam edebiliyor. Alt kategorilerde kazanan çıkmaması halinde ise ilgili havuz, kurallarda belirtilen şekilde diğer ikramiye kategorilerine veya sonraki çekilişin ikramiye havuzuna aktarılıyor. Bu sistem özellikle büyük ikramiyenin art arda devrettiği dönemlerde Süper Loto'daki toplam ödül tutarının yükselmesine yol açabiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Çekiliş tamamlandıktan sonra kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online'ın resmi kanallarında yayımlanıyor. Fiziki biletle oyuna katılanların biletlerini muhafaza etmeleri önem taşıyor. Resmi kurallara göre fiziki satış noktasından alınan biletin asıl nüshası, kazanılan ikramiyenin tahsilinde geçerli belge niteliği taşıyor. Online oynanan oyunlarda ise merkezi sisteme kaydedilen oyun kaydı bilet yerine geçiyor.

KAZANAN BİLETLER İÇİN SÜREYE DİKKAT

İkramiye kazananların yalnızca sonuçları kontrol etmeleri değil, tahsil süresini de göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Süper Loto oyun kurallarında, kazanan biletlerin ikramiye tahsilinde ibraz edilmesi için son sürenin çekiliş sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren bir yıl olduğu belirtiliyor. Bu nedenle özellikle fiziki kuponların kaybolmayacak ve zarar görmeyecek şekilde saklanması önem taşıyor.

SÜPER LOTO HAFTADA ÜÇ KEZ ÇEKİLİYOR

Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Oyuncular sayılarını kendileri belirleyebildiği gibi rastgele sayı oluşturan “Sen Seç” seçeneğinden de yararlanabiliyor. Altıdan fazla sayının tercih edildiği sistem oyunlarında ise seçilen sayılardan oluşturulabilecek farklı 6'lı kombinasyonlar ayrı kolonlar halinde çekilişe katılıyor. Bu nedenle sistem oyunlarında oluşturulan kombinasyon sayısına bağlı olarak toplam oyun bedeli de değişiyor.

RESMİ BÜLTEN DE YAYIMLANIYOR

Çekiliş süreci yalnızca kazandıran sayıların açıklanmasıyla tamamlanmıyor. Süper Loto oyun kurallarına göre çekilişi izleyen gün içinde resmi bülten yayımlanıyor. Bültende çekilen numaraların yanı sıra ikramiye miktarları, her kategorideki kazanan oyun sayısı ve ilgili ikramiye tutarları ile varsa bir sonraki çekilişe aktarılacak tutarlara ilişkin bilgiler yer alıyor. Kupon sahiplerinin sonuç ve ikramiye kontrollerinde resmi Milli Piyango kanallarını esas almaları gerekiyor.