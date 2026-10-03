Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Gamze Nur ve 40 yaşındaki Durdali Çörüt çifti, tüp bebek tedavisi sonucunda dördüz kız bebek sahibi oldu. İkinci çocuklarını beklerken çoğul gebelik haberi alan çift, 3 Eylül'de Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen doğumun ardından bebeklerini kucaklarına aldı.

Ailenin aktardığı bilgilere göre, erken doğum sonrası bebekler özel bir hastaneye sevk edilerek yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bebeklerden biri 21 gün, diğer üçü ise 28 gün boyunca kuvözde kaldı. Tedavileri tamamlanarak yeterli kiloya ulaşan dördüzler, hastanedeki süreçlerinin ardından taburcu edilerek Kaş'taki evlerine getirildi.

AİLE DÖRDÜZLERE HANGİ İSİMLERİ VERDİ?

Çiftçilikle geçimini sağlayan ailenin 4 yaşında Güneş Devrim adında bir kızları daha bulunuyor. Yeni doğan dördüzlere Dünya Eylem, Doğa Nur, Aylima Ülküm ve Aysima İlkem isimleri verildi. Baba Durdali Çörüt yaptığı açıklamada, toplamda beş kız çocuğu babası olduğunu belirterek bakımlarının zor olacağını ancak aile büyüklerinin de desteğiyle bu sürecin üstesinden geleceklerini ifade etti.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ÇOĞUL GEBELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Tüp bebek (IVF) tedavilerinde çoğul gebelik ihtimali, doğal yollarla oluşan gebeliklere oranla daha yüksek seyrediyor. Tıbbi prosedürlere göre, dördüz gibi yüksek çoğul gebeliklerde erken doğum riski kaçınılmaz olduğundan yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin donanımı hayati önem taşıyor. Çörüt ailesinin bebeklerinin 28 güne varan kuvöz süreci de bu standart tıbbi yaklaşımın bir parçası olarak başarıyla tamamlandı.