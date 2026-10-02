Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Vedat Muriqi, UEFA

Uluslar Ligi'nde mücadele eden Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşadı. Oyuncu, kasındaki problem sebebiyle İsrail'e karşı oynanacak müsabakanın kadrosundan çıkarıldı.

Alban Lumi'nin aktardığına göre, forvet oyuncusunun yaşadığı kas sakatlığı Fenerbahçe cephesinde yakından takip ediliyor. Takımda Lukaku'nun henüz istenen form düzeyine ulaşmadığı bir dönemde yaşanan bu gelişme üzerine, sarı lacivertli kulübün sağlık heyeti oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için harekete geçti.

DETAYLI RAPOR BEKLENİYOR

Milli takım maçlarında yaşanan kas sakatlıklarında, oyuncunun sahalara dönüş süresi ve hasarın boyutu çekilecek MR sonuçlarıyla kesinleşiyor. Bu nedenle kulüp doktorları, Kosova sağlık ekibinden gelecek resmi ve detaylı tetkik sonuçlarını beklemeye başladı. Çıkacak rapora göre Muriqi'nin tedavi programı netlik kazanacak.