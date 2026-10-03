İkinci el ürün satışlarında sahte banka SMS'i ve önceden hazırlanmış sahte dekontla yapılan bir dolandırıcılık yöntemi, sosyal medyada paylaşılan bir deneyimle yeniden gündeme geldi. Satıcıları uyaran paylaşımda, para hesaba geçmeden ürün teslim edilmemesi çağrısı yapıldı.

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının paylaştığı deneyime göre, ikinci el laptopunu bir ilan sitesine koyan satıcıya kısa süre içinde bir alıcı ulaştı. Şehir dışında olduğunu söyleyen alıcı, ücreti havale ile göndereceğini ve ürünü oğlunun elden teslim alacağını belirtti.

BANKA ADIYLA SAHTE SMS

Paylaşıma göre ürünü almaya gelen kişi cihazı inceledikten sonra satıcının telefonuna, başlığında bankanın adı yazan ve hesaba 45 bin lira gönderildiğini bildiren bir mesaj geldi. Ancak banka uygulamasında bakiyenin değişmediği görüldü. Ürünü almaya gelen kişinin, kendi telefonundan gerçeğine çok benzeyen bir dekont göstererek "bazen hemen düşmüyor" diyerek satıcıyı ürünü teslim etmeye zorladığı aktarıldı.

BASKIYLA ACELE ETTİRİYORLAR

Satıcının paranın hesaba geçmesini beklemek istemesi üzerine ürünü almaya gelen kişinin sesini yükselterek baskı kurmaya çalıştığı, beklemek teklifinin ardından ise olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Paylaşımda, banka adıyla gönderilen mesajın internetteki sahte SMS servisleri aracılığıyla atıldığı, dekontun ise önceden hazırlanmış sahte bir şablon olduğu ifade edildi. Yöntemde bir kişinin telefonda güven verirken diğerinin kapıda acele ettirerek baskı kurduğu dikkat çekiyor.

"PARAYI KENDİ GÖZÜNÜZLE GÖRMEDEN TESLİM ETMEYİN"

Uzmanlar da benzer vakalarda satıcıların SMS'e, ekran görüntüsüne ya da dekonta güvenmemesi, ödemenin yalnızca kendi banka uygulamalarından hesaba geçtiğini doğruladıktan sonra ürünü teslim etmesi gerektiğini vurguluyor. Şüpheli durumlarda bankanın resmi müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi ve emniyet birimlerine bildirimde bulunulması öneriliyor.