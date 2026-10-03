Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Tesla Türkiye 2 Ekim tarihi itibarıyla elektrikli SUV modeli Model Y'nin üst donanım paketlerinde fiyat artışına gitti. Yeni listeyle birlikte üç farklı üst versiyonun fiyatı güncellenirken, standart modelin etiket fiyatı değişmedi.

Fiyat güncellemeleri kapsamında, Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonu 224 bin TL artarak 3 milyon 682 bin TL'den 3 milyon 906 bin TL'ye çıktı. Model Y Premium Long Range Dört Çeker seçeneği ise 210 bin TL'lik yükselişle 4 milyon 410 bin TL'den 4 milyon 620 bin TL'ye ulaştı.

EN PAHALI VERSİYON NE KADAR OLDU?

Serinin en yüksek performansa sahip olan Model Y Performance Dört Çeker versiyonu, 240 bin TL'lik artış gördü. Bu modelin satış fiyatı 4 milyon 756 bin TL'den 4 milyon 996 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayından bu yana fiyatı sabit tutulan standart arkadan itişli giriş seviyesi Model Y ise 2 milyon 474 bin TL'lik fiyatını korudu.

YENİ SİPARİŞLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Fiyat değişikliklerinin yanı sıra, araç satın almayı planlayan tüketiciler için teslimat takvimi de yeniden belirlendi. Şirketin güncel planlamasına göre, siparişe açılan tüm Model Y versiyonları için yeni teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak duyuruldu. Bu durum, yeni sipariş verecek müşterilerin araçlarına ulaşmak için iki yıldan fazla bir süre beklemesi gerektiği anlamına geliyor.